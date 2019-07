Ein undichter sogenannter Flansch war wohl dafür verantwortlich, dass am Mittag bei der Betankung eines Güterschiffs im Industriegebiet von Erlenbach am Main eine unbekannte Menge Natronlauge in den Fluss ausgelaufen ist.

Erste Messungen zeigen keine erhöhten Werte

Aktuell warnen Wasserschutzpolizei und Feuerwehr Badende am Mainufer und "Freizeitkapitäne". Die kurzzeitig ebenfalls eingestellte Schifffahrt wurde inzwischen wieder frei gegeben. Wie Enrico Ball, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken gegenüber dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, hätten erste Messungen der Feuerwehr an der Sandbank Elsenfeld keine erhöhten Werte von Natronlauge im Main ergeben. Nun werden weitere Messungen durchgeführt. Sollten sich die ersten Ergebnisse bestätigen, dürfen sich die Badegäste an diesem heißen Tag schon bald wieder im Fluss abkühlen. "Es sieht momentan so aus, als ob wir Glück gehabt hätten", sagte Ball.