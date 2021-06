Nationalpark: Jungfalken ausgeflogen - Wanderwege wieder offen

Im Nationalpark Bayerischer Wald im Höllbachgespreng am Falkenstein sind drei junge Falken ausgeflogen. Wie die Nationalparkverwaltung mitteilt, wird die Sperrung des Wanderwegs deshalb ab Freitag aufgehoben. Wanderer können dann wieder über diesen Abschnitt den Großen Falkenstein (1315 m. ü. NHN) erreichen.

Dank an die verständnisvollen Wanderer

Seit Mitte Februar war der Wanderweg wegen der möglichen Wanderfalken-Brut gesperrt. Die Besucher haben sich vorbildlich an die Betretungsregeln gehalten, sagt Jochen Linner, der Naturschutzbeauftragte des Nationalparks Bayerischer Wald. Er freut sich über den Nachwuchs und bedankt sich bei den verständnisvollen Wanderern.

Um die Falken und den Bruterfolg verfolgen zu können, haben Ranger der Nationalparkwacht den Horst in regelmäßigen Abständen beobachtet. Vor etwa zwei Wochen sind die drei jungen Vögel aus dem Nest geflogen, heißt es.

Wegegebot im Nationalpark gilt weiterhin

Weiterhin gilt im Nationalpark, dass nur auf markierten Wegen gegangen werden darf. Das diene dem Schutz gefährdeter Arten. "Auch in anderen Bereichen des Nationalparks gibt es Brutplätze. Hier handelt es sich vor allem um die Lebensräume des Auerhuhns oder um Moore", so Linner.

"Die Wanderer können durch ihr Verhalten dazu beitragen, dass wir den Tieren eine Chance geben, ihren Nachwuchs großzuziehen." Jochen Linner, Naturschutzbeauftragter des Nationalparks Bayerischer Wald

Wanderfalken-Nachwuchs entlang des Wanderwegs

In den Wäldern am sogenannten Höllbachgespreng leben seit mehreren Jahren Wanderfalken. Wenn sie brüten, bauen sie ihr Nest meist direkt auf den Felsen entlang des Wanderwegs. Die Vögel sind sehr störungsempfindlich. Sollten Wanderer am Nest vorbeigehen, ist der Bruterfolg gefährdet. Nicht jedes Jahr gelingt es, Wanderfalken-Nachwuchs zu bekommen. Wäre dieses Jahr kein Nachwuchs geschlüpft, wären die Wanderwege bereits früher wieder begehbar gewesen.