Nationalpark im Steigerwald? Kritiker fordern neue Umfrage

Schon seit Jahren wird in Unterfranken die Frage Nationalpark ja oder nein diskutiert. Es geht dabei um den nördlichen Teil des Steigerwalds – eine Fläche von 11.000 Hektar. Das entspricht gut acht Prozent des gesamten Steigerwalds. Kürzlich gab es dazu eine Umfrage, bei der sich eine Mehrheit für einen dritten Nationalpark in Bayern ausgesprochen hat. Doch nun gibt es Gegenwind.

Verein "Unser Steigerwald" kritisiert aktuelle Umfrage

Kritik kommt unter anderem von Osker Ebert, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Nationalpark-Gegner Vereins "Unser Steigerwald". Ebert kritisiert bei der aktuellen Umfrage, wo gefragt worden ist. Seiner Meinung nach sind nur 13 unter den insgesamt 23 befragten Gemeinden tatsächlich im Bereich des potentiellen Nationalparks. Städte wie Schweinfurt und Bamberg haben zwar mitgestimmt, sind aber laut Ebert zu weit weg vom Steigerwald. Deshalb möchte Ebert nun eine neue Umfrage erstellen lassen. Seiner Einschätzung nach sei die Zustimmung für einen Nationalpark in kleineren Ortschaften geringer.

Ergebnisse der aktuellen Umfrage zum Nationalpark

Die Umfrage der Grünen-Landtagsfraktion wurde von "Brand Support" erstellt. Der Umfragen-Ersteller teilte mit, dass laut ihrer Umfrage die Zustimmung zum Nationalpark in kleineren Ortschaften tatsächlich geringer als in größeren ist.

Insgesamt sind laut dem Umfragen-Ersteller die Befragten wie folgt aufgeteilt:

36 Prozent aus der Stadt Bamberg

24 Prozent aus der Stadt Schweinfurt

15 Prozent aus dem Landkreis Bamberg

15 Prozent aus dem Landkreis Haßberge

11 Prozent aus dem Landkreis Schweinfurt

21 Prozent der Befragten kommen aus Ortschaften unter 5.000 Einwohner

Die Verteilung sei abhängig von der Bevölkerungszahl. Größere Ortschaften seien damit stärker in der Stichprobe. Laut dem Meinungsforschungsinstitut "Brand Support", das die Umfrage erstellt hat, gibt es auch in Ortschaften unter fünftausend Einwohnern Zustimmung für den Nationalpark. Insgesamt hätten 62 Prozent der Einwohner in kleineren Ortschaften die Einrichtung eines Nationalparks im Steigerwald mit "sehr gut" oder "gut" bewertet.

Bereits vor Jahren vergleichbare Umfrage durchgeführt

Bei einer vergleichbaren Umfrage von Nationalpark-Befürwortern 2014 hatten 61 Prozent der Befragten für einen Nationalpark im Steigerwald gestimmt. Auch damals hat der Verein "Unser Steigerwald" eine eigene Umfrage in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis kam, dass der überwiegende Teil der Menschen im Steigerwald gegen einen Nationalpark ist.