Nationalpark-Erweiterung: Jetzt können die Bürger Fragen stellen

Der Nationalpark Bayerischer Wald soll erweitert werden. Doch die Entscheider wollen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Bei der großen Erweiterung im Landkreis Regen in den 90er-Jahren war die Mehrheit der Bürger dagegen. Heute soll die deutlich kleinere Erweiterung nur dann kommen, wenn die Bevölkerung dahintersteht. Der Prozess der Bürgerbeteiligung geht los.

Mit Information Angst abbauen

Die Nationalparkverwaltung sucht deshalb das Gespräch mit den Bürgern, will informieren, Ängste nehmen. Die erste Bürgersprechstunde am Freitagnachmittag war gut besucht. Nationalparkleiter Franz Leibl zeigt sich zufrieden:

"Es waren Bürger da, die vorbehaltslos der Planung zugestimmt haben und sie befürworten. Es waren Skeptiker da, die sich aufklären lassen wollten und bei denen wir Bedenken ausräumen konnten. Und es waren harte Nationalpark-Gegner dabei, die mit dem Nationalpark nicht positiv umgehen wollen." Franz Leibl, Nationalparkleiter

Ein Mann aus Freyung, begeisterter Nationalpark-Fan, kommt in die Sprechstunde, weil er denkt, er könne dem Nationalpark seine Wälder verkaufen. Doch die Wälder, um die es geht, gehören zu 100 Prozent den bayerischen Staatsforsten. Dort gibt es Hochmoore, Luchse und Auerhühner. Für den Nationalpark ein logischer Schritt, hier zu erweitern.

Befürworter und Skeptiker

Bürgermeister aus der Region sehen Chancen für den Tourismus. Skeptiker hingegen sind die 20 Bauern, deren Wälder direkt an den neuen Nationalpark angrenzen würden. Sie fürchten den Borkenkäfer. Leibl versucht, die Angst zu nehmen: "Es ist so, dass im Nationalpark in der Randzone Borkenkäferbekämpfung intensiv betrieben wird. Es wird auch in dem angedachten Erweiterungsgebiet eine 500 Meter breite Randzone geben, wo wir auch Borkenkäferbekämpfung zum Schutz der Privatwälder betreiben. Das ist sehr effektiv, das wissen wir aus unserem Nationalparkgebiet." Doch die eingefleischten Gegner bleiben skeptisch.

Weitere Sprechstunden finden am Dienstag, 7. Juli, 16 bis 20 Uhr, und am Freitag, 10. Juli, von 13 bis 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bei der Nationalparkverwaltung notwendig, 08552/9600 -163.