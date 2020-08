Nationalpark: Dauerausstellung wird erneuert

Neuer Nachtraum und begehbarer Baum geplant

In einigen Wochen folgt der zweite Bauabschnitt. Danach soll der komplett neu entstandene Nachtraum öffnen. Dort können Gäste in die geräuschvollen Abendstunden des Schutzgebiets eintauchen. Nächstes Jahr steht der Bau eines großen begehbaren Baumes in der Haupthalle an, um den sich die neue Ausstellung drehen wird.

In Corona-Zeiten ist die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im Wurzelgang aufhalten dürfen, beschränkt. Eine Anmeldung an der Info-Theke ist erforderlich. Der Großteil im Haus zur Wildnis, wie das 3D-Kino und die Sonderausstellung "50 Jahre Nationalpark Bayerischer Wald", ist geöffnet. Nur der Kinder-Erlebnisraum bleibt bis auf Weiteres geschlossen.