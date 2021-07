Nationalpark Berchtesgaden: Biologe füttert junge Bartgeier

Seit 1986 werden in den Alpen Bartgeier wieder ausgewildert, nachdem sie vor 115 Jahren als vermeintliche Lämmer- und Kälberjäger ausgerottet wurden. Die beiden Tiere, die sich jetzt erstmals im Nationalpark Berchtesgaden an ihre Umwelt gewöhnen sollen, sitzen derzeit in einer gut geschützten Felsnische oben am Berg. Weil sie noch nicht fliegen können, werden sie regelmäßig gefüttert. Rund zwei Wochen wird das noch dauern, bis dahin steigt der Biologe Toni Wegscheider alle drei bis vier Tage auf und wirft Bavaria und Wally ihr Futter in die Auswilderungsnische. "Wir verfüttern hier das, was bei der regulären Nationalparkjagd abfällt. Es finden Abschüsse bei der Gams statt und die Teile, die wir früher weggeschmissen haben, das wird jetzt als Bartgeierfutter verwertet." Das sind vor allem Knochenstücke, die mundgerecht zerkleinert werden. Die frischen Stücke trägt Toni Wegscheider auf der Kraxe durchs unwegsame Gelände unter den Felsabbrüchen der Reiter Alpe. In der Abenddämmerung, wenn die Geier zur Ruhe kommen, steigt er auf. Denn stören will er sie nicht.