Nationalpark Berchtesgaden: Bartgeier Recka hebt zum Erstflug ab

Vor einer Woche hat es Bartgeier-Weibchen Dagmar vorgemacht - am Sonntagmittag zog Recka nach: Sie hat die Felsennische in der Halsgrube im Nationalpark Berchtesgaden verlassen, hat sich in die Lüfte erhoben und ist ausgeflogen. Sie startete genau um 11.31 Uhr zu ihrem Erstflug und landete unterhalb des Steilhangs an einer Futterstelle in unmittelbarer Nähe zu Dagmar.

Recka übt noch

Toni Wegscheider, der Projektleiter für die Auswilderung vom Landesbund für Vogelschutz, hat den Erstlingsflug erwartet, selbst aber das Geschehen in der Felsennische via Webcam verpasst. Wegscheider geht davon aus, dass beide Bartgeier gelegentlich in ihr Domizil in der Felsennische zurückkehren werden. Recka müsse jedoch noch besser fliegen lernen, um dort im steilen Gelände sicher landen zu können, so Wegscheider.

Recka ist Bartgeier Nummer drei

Im Internet-Forum der Bartgeier-Fans herrschte große Freude, dass nun beide Anfang Juni im Nationalpark Berchtesgaden ausgewilderten Bartgeier flügge geworden sind.

Bereits im vergangenen Jahr wurden im Nationalpark zwei Bartgeier ausgewildert. Wally war im Frühjahr verendet. Bavaria dagegen geht es gut. Sie befindet sich derzeit im Gebiet des Hochkönigs im Salzburger Land.