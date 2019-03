Nationalpark Berchtesgaden: 1,6 Millionen Besucher pro Jahr

Der Beirat des Nationalparks Berchtesgaden hat sich am Montag zu seiner jährlichen Sitzung getroffen. Dabei gab es viel Lob vom neuen Beiratsvorsitzenden.

"Die Arbeit hier im Nationalpark ist hervorragend und eine Resonanzstudie hat gezeigt, dass die Menschen in Bayern zu 96% dem Nationalpark zustimmen." Umweltminister Thorsten Glauber, Beiratsvorsitzender des Nationalparks Berchtesgaden

Der Beirat trifft sich einmal im Jahr zu seiner Sitzung, ihm gehören neben Vertretern verschiedener Ministerien und von Naturschutzverbänden auch Wissenschaftler, der Landkreis Berchtesgadener Land und die Gemeinden Schönau, Ramsau und Berchtesgaden an. Der bayerische Umweltminister ist Kraft Amtes Vorsitzender des Beirats.

Einziger deutscher Alpennationalpark

Nach dem Rückblick auf das vergangenen Jubiläumsjahr mit den Feiern und Veranstaltungen zum 40. Bestehen des einzigen Alpennationalparks in Deutschland ging der Blick nach vorne. Das Steinadler-Monitoring, also das Beobachten und Betreuen der majestätischen Vögel, feiert in diesem Jahr sein 25-jährigen Bestehen, eine Erfolgsgeschichte, wie Nationalpark-Leiter Roland Baier betont. Baier freut sich auch über die Neueröffnung von Informationsstellen am Königsee und am Jenner.

Nationalpark und TU München wollen zusammenarbeiten

Beiratsvorsitzender Thorsten Glauber kündigte eine wissenschaftliche Zusammenarbeit des Nationalparks mit der TU München an. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Arbeit im Nationalpark sollen auch von der Universität begleitet, die Wissenschaftler der TU noch stärker mit eingebunden werden, so Glauber.

Viele Besucher brauchen zusätzliche Betreuer

1,6 Millionen Besucher pro Jahr und eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung freuen alle Beteiligten. Die Kehrseite dieses Erfolgs ist aber, dass zusätzliches Personal zur Betreuung und Führung der vielen Gäste benötigt wird. Landrat Georg Grabner (CSU) wurde vom Beirat beauftragt, sich zusätzlich zu der Personalaufstockung vom vergangenen Jahr für weiteres neues Personal im Nationalpark einzusetzen.

Der Nationalpark Berchtesgaden wurde am 1. August 1978 gegründet, er umfasst eine Fläche von 210 Quadratkilometern direkt an Grenze zu Österreich und ist Kernzone der Biosphärenregion Berchtesgadener Land.