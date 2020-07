01.07.2020, 05:47 Uhr

Nationalpark Bayerischer Wald will Besuchermassen steuern

In den vergangenen Wochen kam es im Nationalpark Bayerischer Wald bei schönem Wetter immer wieder zu einem sehr hohen Besucheraufkommen, was zunehmend für Probleme sorgte. Der Kommunale Nationalparkausschuss will jetzt Lösungen dafür finden.