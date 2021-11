Nationalpark Bayerischer Wald: Erweiterungdetails veröffentlicht

Nach der Erweiterung: größter Nationalpark Deutschlands

Geplant ist, den vor gut 50 Jahren gegründeten Nationalpark Bayerischer Wald im kommenden Jahren um gut 600 Hektar zu erweitern. Die Erweiterungsfläche liegt in der Gemeinde Mauth an der Grenze zu Tschechien. So soll aus dem ersten in Deutschland gegründeten Nationalpark der größte Waldnationalpark der Republik entstehen.

Artenvielfalt und ältestes Gestein der Erde

Bereits jetzt ist der Nationalpark Bayerischer Wald zusammen mit dem Nationalpark Šumava in Tschechien das größte Waldschutzgebiet Mitteleuropas. Im Nationalpark Bayerischer Wald sind rund 14.000 Tier- und Pflanzenarten, darunter viele besonders gefährdete, nachgewiesen. Laut dem Bayerischen Umweltministerium umfasst dies rund ein Fünftel aller in Deutschland bekannten Lebewesen. Das Grundgestein aus Graniten und Gneisen zählt zum ältesten "Urgestein" der Erde.