Nationalpark Bayerischer Wald: Erste Pilze wachsen bereits

Passionierte Pilzsammler brauchen meist Geduld bis zum Spätsommer – aber laut den Experten des Nationalparks Bayerischer Wald kommen bereits mit der Schneeschmelze die ersten essbaren Pilze zum Vorschein.

Manche Pilze sprießen mit der Schneeschmelze

Eine Frau aus Zwiesel habe bereits einen besonders wertvollen Fund gemeldet, heißt es in einer von der Nationalparkverwaltung veröffentlichten Mitteilung: Es handelt sich um das "Spindelsporige Aggregatbecherchen (Byssonectria terrestris)". Der Pilz mit seinem leuchtend gelb-orangenen Fruchtkörper wächst auf gut gedüngten Stellen im Nadelwald. Das heißt vor allem auf uringetränkten Plätzen.

Spezielle Plätze als Nährboden

Im gesamten Böhmerwald seien lediglich zwölf Stellen bekannt, an denen dieser Pilz bereits mit der Schneeschmelze zu finden ist, erklärt Experte Peter Karasch. Er ist im Nationalpark für den Bereich Mykologie zuständig ist. Karasch weist drauf hin, dass es zu jeder Jahreszeit Pilze gebe. Spezialisierte Arten wachsen sogar bei Frost im Winter oder unter einer isolierenden Schneeschicht.

Verwechslungsgefahr

Die Nationalparkverwaltung erklärt in ihrer Mitteilung, dass schon jetzt auch essbare Pilze zu entdecken seien - darunter Fichtenzapfenrüblinge (Strobilurus esculentus). Sie wachsen oft zu Tausenden in Fichtenbeständen und können bereits eine Pilzmahlzeit ergeben. Allerdings bestehe laut Nationalpark Verwechslungsgefahr mit einem ungenießbaren Doppelgänger, dem Fichtenzapfen-Helmling. Darüber hinaus wachsen derzeit auch schwarze Fichtenzapfen-Becherlinge (Rutstroemia bulgarioides) in bodenfeuchten Senken oder schneereichen bergigen Bereichen.