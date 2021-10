Nationalpark Bayerischer Wald: Doku kommt in die Kinos

Tatsächlich passierte genau das, was passieren sollte: Die Natur half sich selbst, der Wald reparierte die Schäden, und was sich nicht reparieren ließ, wurde in den Kreislauf des Lebens eingebaut, so wie die hohlen Baumstümpfe, in denen Eulen brüten und ihre Jungen aufziehen. Im Nationalpark wächst Wald nach, der auch überleben kann, wenn in Zeiten des Klimawandels die Temperaturen steigen - so vermuten es zumindest Experten. Außerdem hat der Wald gezeigt: Wenn der Mensch geht, kommen die Tiere. Luchs und Wolf sind zum Beispiel zurückgekehrt. Forscher aus mehr als 30 Ländern arbeiten hier.