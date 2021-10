Nationalfeiertag in Österreich: Einkaufstouristen erwartet

Wegen des Nationalfeiertags in Österreich rechnet die Polizei am Dienstag, 26. Oktober, mit mehr Verkehr an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen, etwa in Passau und Neuhaus am Inn sowie in Freilassing, Kiefersfelden und bei Lindau im Bodensee.

Traditioneller Einkaufstag von Österreichern in Bayern

Ein Sprecher der Polizei in Passau sagte, wegen des sonnigen Wetters sei durchaus mit stärkerem Andrang aus Österreich in den Innenstädten zu rechnen. Im vergangenen Jahr fiel der traditionelle Einkauf von Österreichern in Bayern anlässlich des Nationalfeiertags wegen der Corona-Reisebeschränkungen weitgehend aus. Das könnte heuer zu Nachhol-Effekten führen.

Hohe Inzidenzen im Bezirk Braunau

Eine besondere Lage herrscht an den Grenzübergängen zum oberösterreichischen Bezirk Braunau, also etwa in Simbach am Inn, Ering und Burghausen. Hier hat der Krisenstab des Landes Oberösterreich wegen hoher Corona-Zahlen zum dritten Mal Ausreisekontrollen verhängt. Sie treten am Dienstag, 26. Oktober, um 0 Uhr in Kraft. Die gemittelte Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit knapp einer Woche über der maßgeblichen 400er-Marke. Die Ausreisekontrollen bleiben solange bestehen, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an einem Tag im Bezirk wieder unter 300 sinkt oder die Impfquote steigt. Die Ausreise-Testpflicht gilt für alle Personen, die den Bezirk Braunau verlassen wollen - unabhängig von ihrem Wohnsitz und unabhängig davon, wie lange sie sich dort aufgehalten haben. Ausgenommen seien Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter zwölf Jahren, hieß es.