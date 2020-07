Nationales Geotop und neues Museum für Flossenbürg

Der Flossenbürger Schlossberg (Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab) wird Nationales Geotop. Diese Auszeichnung wird von der Akademie für Geowissenschaften verliehen. Die EU schickt den Flossenbürgern zur Auszeichnung ein Geschenk: nämlich Geld aus einem Interreg-Förderprogramm. Demnach soll in einem noch original erhaltenen Gebäude am Schlossberg eine Art Geologie-Museum mit Veranstaltungsraum und Aussichtskubus entstehen. Das gab der Vorsitzende des Geoparks Bayern-Böhmen Karl Döhler bekannt.

Ehemaliges "Steinhauerhaus" soll Touristenanlaufpunkt werden

Für eine halbe Million soll das ehemalige Betriebsgebäude im Geotop, das einst für den Steinbruch genutzt worden war, hergerichtet werden. Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde am heutigen nationalen Geotop Granit abgebaut. Jetzt soll das "Steinhauerhaus" ein Anlaufpunkt für Touristen sein, die sich über die Geologie und Geschichte des Granits in Flossenbürg informieren wollen.

Eines von 22 nationalen Geotopen in Bayern

Der Schlossberg oder auch "Zwiebelberg" in der Gemeinde wurde am Abend offiziell als eines von 150 nationalen Geotopen von der Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien ausgezeichnet. 22 solcher nationaler Geotope gibt es in Bayern, in der Oberpfalz ist es nach dem Basaltkegel Parkstein das zweite. Besonders an der Landschaft inmitten von Flossenbürg sind die Granitschichten, die sich wie Zwiebelschalen aufschälen und durch den jahrhundertelangen Abbau in Steinbrüchen schnittartig zu sehen sind. Geologisch vergleichbar ist der "Granitdom" mit dem Zuckerhut in Rio de Janeiro.

Finanzierung: 85 Prozent stammen aus EU-Mitteln

Das Projekt ist mit 500.000 Euro veranschlagt. 85 Prozent finanziert die EU, auch das Amt für Ländliche Entwicklung stellt Geld bereit und auch die Gemeinde. Weitere Teile des länderübergreifenden Projekts gibt es in Tschechien, in Plana werden Granitbrunnen saniert, im Kaiserwald der Besucherbereich des Zinnbergwerks erweitert, dazu soll es Forschungsstudien geben über den Natursteinabbau im Grenzgebiet.