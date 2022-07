Nationale Sicherheitsstrategie: Baerbock kommt nach Hof

Die Bundesregierung erarbeitet derzeit eine "Nationale Sicherheitsstrategie". Dafür können 50 Menschen aus der Region Hof ihre Ideen einbringen. Vor Ort sein soll dabei auch Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) .

"Townhall-Workshop" in Hof zur Nationalen Sicherheit

Das Auswärtige Amt sucht noch Bürgerinnen und Bürger, die am 21. Juli am sogenannten "Townhall-Workshop" in der Freiheitshalle Hof teilnehmen. Anmeldungen sind bis 14. Juli möglich. Das Auswärtige Amt wählt dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus, um einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung zu haben.

Gewalt, Krieg, Umwelt und Demokratie

Bei dem Bürgerdialog für die "Nationale Sicherheitsstrategie" geht es um verschiedene Themenkomplexe – zum Beispiel um die Sicherheit vor Gewalt und Krieg , um die Sicherheit der Lebensgrundlagen und der Umwelt sowie um die Sicherheit von Freiheit und Demokratie, teilt das Auswärtige Amt mit.

Baerbock beim Hofer Townhall-Meeting erwartet

Die 50 Hofer Bürgerinnen und Bürger werden zusammen mit Fachleuten aus Wissenschaft und Diplomatie diskutieren. Es ist auch ein kurzer Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock geplant. Neben Hof finden diese Diskussionsrunden in acht verschiedenen Städten Deutschlands statt.