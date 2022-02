Kohnen tritt nicht mehr bei Landtagswahl 2023 an

Es sei der Zeitpunkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen, teilte die SPD-Politikerin Natascha Kohnen schriftlich mit. Sie will 2023 nicht mehr für den Landtag kandidieren. Um ihre Nachfolge mache sie sich keine Gedanken. Es gebe "ausgezeichnete, kluge und äußerst engagierte jüngere Genossinnen und Genossen", die die bayerische Politik in den nächsten Jahren prägen werden. Kohnen kündigte an, weiterhin bei der SPD politisch aktiv zu bleiben. Die Sozialdemokratie sei für sie mehr als eine Partei. "Sie ist eine Wertegemeinschaft und manchmal auch eine Familie", so Kohnen.

Kohnen seit 2008 für die SPD im Landtag

Die studierte Biologin aus München sitzt seit 2008 für die SPD im Landtag und ist eine politische Quereinsteigerin. Sie trat erst spät, mit über 30 in die SPD ein, machte dann aber schnell Karriere und war unter anderem bis April vergangenen Jahres Chefin der Bayern-SPD.

Bei der Landtagswahl 2018 erreichte die Bayern-SPD mit Kohnen als Spitzenkandidatin ein historisch schlechtes Ergebnis. Ihr wurde vorgeworfen, zu wenig Präsenz gezeigt und auf die falschen Themen gesetzt zu haben.

Von Brunn: "Natascha hat viel für die BayernSPD geleistet"

Ihr Nachfolger an der Spitze der Bayern-SPD, Florian von Brunn, reagierte überrascht auf ihren Rückzug. Auf Twitter schrieb er, Kohnens Schritt sei mutig. Sie habe viel für die BayernSPD geleistet. Thematisch gilt die Landtagsabgeordnete insbesondere in den Bereichen Bauen und Wohnen als Expertin.