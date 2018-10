Natascha Kohnen: "Es geht um den Zusammenhalt!"

Natascha Kohnen, Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten bei den Landtagswahlen in Bayern, will sich intensiv für bezahlbaren Wohnraum gerade in den großen Städten einsetzen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Kohnen, das wichtigste Thema sei:

" ... dass du dir ein Dach über dem Kopf leisten kannst, und damit gehen wir sehr, sehr stark rein." Natascha Kohnen

Immer nur ein Thema

Die sozialen Themen sind nach Kohnens Worten lange nicht im Vordergrund gewesen, "weil immer nur ein Thema durchs Land gepeitscht wurde, und das war eben Migration".

Wähler unentschlossen

Im Hinblick auf die aktuellen Umfragewerte (SPD bei 11 Prozent) erklärte Natascha Kohnen, unglaublich viele Menschen würden sich erst "auf den letzten Metern" für eine Partei entscheiden.

"Ich glaube auch, dass die Wahl noch nie so offen war, so ungewöhnlich die Umfragen auch sein mögen". Natascha Kohnen

Thema Wohnen

Man sei in der SPD entschlossen, die verbleibende Zeit bis zur Wahl noch zu nutzen. Gerade beim Thema Wohnen sei der Freistaat unter Ministerpräsident Söder zu "zaghaft".