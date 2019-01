Natascha Kohnen: SPD muss radikaler werden

"Wir müssen unsere radikalen Entscheidungen treffen und nicht immer sagen, wem können wir es denn alles recht machen", sagte Natascha Kohnen im radioWelt-Interview am Morgen auf Bayern 2.

Schutz der öffentlichen Hand gefordert

Die SPD will laut Kohnen vor allem einen starken Sozialstaat. "Das heißt, dass die öffentliche Hand das, was du brauchst, schützt. Dieses Gefühl haben die Menschen nicht mehr", so Kohnen. Als Beispiel nannte die bayerische SPD-Chefin die Mieten, die digitale Infrastruktur oder das Gesundheitssystem.

"Krankenhäuser müssen ja im Prinzip Profit machen. Das kann nicht funktionieren, das ist Daseinsvorsorge. Wir müssen hier mit der öffentlichen Hand rein." Natascha Kohnen

Erwartungen an Finanzminister Olaf Scholz

Kohnen nennt auch einen Weg, wie das aus ihrer Sicht zu finanzieren wäre.

"Die Frage der Steuergerechtigkeit. Da gibt es einfach Erwartungen an einen SPD-Finanzminister. Der muss dafür sorgen, dass die großen Firmen dort ihre Steuern zahlen, wo sie ihren Umsatz machen. Das ist das eine. Dann ist da natürlich auch Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer. Das sind Dinge, da dürfen wir nicht rumeiern. Da müssen wir sehr klar sagen, was wir wollen." Natascha Kohnen