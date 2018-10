vor 36 Minuten

Natascha Kohnen: "Das Recht auf Ganztagsschulen muss kommen"

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen hat in der BR Wahlarena in Augsburg für neue Wege in der Bildungspolitik plädiert. So müsse es ein Recht auf Ganztagsschulen geben. Lehrer und Erzieher müssten zudem unbefristete Verträge erhalten.