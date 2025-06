Nasser Brauch: Der Wasservogel bekommt die Dusche ab

Je nach Region trägt der auch andere Namen, wie zum Beispiel Staudenmockel, Pfingstl oder Pfingstlümmel. Auch in den ländlichen Gebieten in Niederbayern wird dieser Brauch noch gepflegt. In den Städten ist er so gut wie ausgestorben.

Der Wasservogel wird traditionell in Ginster oder Laub gehüllt, manchmal nur als Hut, oft aber als ganzes Kostüm. Mancher Wasservogel ist auch auf dem Pferd unterwegs. Der sogenannte Maienträger, der ein mit bunten Bändern geschmücktes Bäumchen trägt, ist ebenfalls fester Bestandteil. Je nach Region besteht die Gruppe aus weiteren Figuren und Begleitern.

In Altenbaindt muss man sich hocharbeiten

Luis hat im ersten Jahr auch das Körbchen getragen. Man muss sich hocharbeiten in Altenbaindt: "Zuerst habe ich angefangen mit dem Körble, das ist das Niedrigste, dann mit der Rute, dann Baum und heuer halt eben der Wasservogel". Zum Wasservogel wird in der Regel der Älteste in der Runde. So ist der Brauch. Einer, den es in Altenbaidt schon gibt, solang sich Stefan Hattler zurückerinnert. Er hat mit der Fruchtbarkeit, mit der Ernte und mit gutem Wetter zu tun, sagt Hattler: "Darum auch das Wasser und auch das frische Buchenlaub."