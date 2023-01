Nasser Ahmed: SPD-Vize-General aus Nürnberg

Als Landeschef Florian von Brunn das neue Generalsekretär-Tandem der Bayern-SPD vorgestellt hatte, dürften viele überrascht gewesen sein. Mit Ruth Müller aus Niederbayern hat er zwar auf eine Landtagsabgeordnete gesetzt, aber Nasser Ahmed, der nun Müllers "Vize" ist, war bislang vor allem in der Nürnberger Kommunalpolitik verankert. Entsprechend war Ahmed auch selbst ein wenig überrumpelt und musste wohl auch ein bisschen überredet werden.

Gebürtiger Nürnberger mit eritreischen Wurzeln

Dass Nasser Ahmed der Sohn eritreischer Bürgerkriegsflüchtlinge ist, kann man an seiner äußeren Erscheinung und an seinem fremdländischen Namen ausmachen - das ist es dann aber auch schon. Der 34-Jährige wurde in Nürnberg geboren, ist Lokalpatriot und damit selbstverständlich auch Club-Fan. So hat er sich im Nürnberger Stadtrat, dem er seit 2014 angehört, auch zunächst als sportpolitischer Sprecher hervorgetan. Um Integrationspolitik kümmert er sich eher am Rande - schon deswegen, weil er keine Klischees bedienen will.

Klare Kante gegen Rechts

Dass ihm die Integrationspolitik und das Engagement gegen Rechtsextremismus trotzdem wichtig sind, liegt ohnehin auf der Hand. "Es macht mich betroffen, zu sehen, dass der Rechtsextremismus immer noch die größte Gefahr für unsere Demokratie in Deutschland ist. Es muss für jeden Politiker - egal welcher demokratischen Partei - das größte Anliegen sein, sich für eine abwehrbereite Demokratie einzusetzen und das muss heißen: klare Kante gegen Rechts", sagt er. Eine Position, die aber innerhalb der SPD ohnehin allgemeiner Konsens ist.

Stimme für Franken und großstädtische Themen

Mit seiner Rolle im Tandem der SPD-Generalsekretäre scheint Nasser Ahmed zufrieden zu sein. Mit Ruth Müller trägt eine Landtagsabgeordnete die Hauptverantwortung. Während die Niederbayerin die Fürsprecherin für die ländlichen Regionen sein kann, hat der Franke Nasser Ahmed die Probleme der Großstadt auf dem Radar: Wie schafft man mehr bezahlbaren Wohnraum? Wie ist der Fachkräftemangel in der Industrie zu überwinden? Und nicht zuletzt: Wie kann eine bezahlbare und sichere Energieversorgung hergestellt werden? Diese Themen will er gemeinsam mit Ruth Müller bearbeiten.

Rolle als Generalsekretär schnell angenommen

Das Tandem Müller/Ahmed wird sicherlich diese Themen bearbeiten, ob die SPD in Bayern aber auch entsprechende politische Entscheidungen dazu treffen kann, darf zumindest stark angezweifelt werden. Aktuell liegen die bayerischen Sozialdemokraten in den Umfragen bei neun Prozent. Doch von solchen Zahlen will sich Nasser Ahmed zunächst nicht entmutigen lassen. Er erinnert an die letzten Bundestagswahlen, aus denen die SPD am Ende dann doch als stärkste Kraft hervorging. So hofft er für seine Partei und deren Spitzenkandidaten Florian von Brunn bei den Landtagswahlen im kommenden Oktober auf ein Ergebnis von "15 plus X", wie er sagt.

Politik als Hobby

Den Landtagswahlkampf werde er aber weiter als "Hobby-Politiker" organisieren, grinst der 34-jährige promovierte Politikwissenschaftler. Sein Geld verdient er weder bei der Partei noch im Parlament, sondern beim Stromnetzbetreiber Tennet. Der sieht sich beim Trassenbau häufig mit Kritik der Anwohner konfrontiert. Zu Nasser Ahmeds Aufgaben bei Tennet gehört es auch, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu organisieren.

OB-Kandidatur 2026 ?

Sollte er tatsächlich mal Berufspolitiker werden, dann als Nürnberger Oberbürgermeister - nicht wenige in der Nürnberger SPD würden sich das jedenfalls wünschen. Denn der Stachel nach der verlorenen Kommunalwahl 2020 sitzt tief. Derzeit scheint auch kein anderer Kandidat in Sicht zu sein, den die Nürnberger Sozialdemokraten im Jahr 2026 gegen den CSU-Amtsinhaber Marcus König ins Rennen schicken könnten. Er wolle sich nun aber zunächst auf den aktuellen Landtagswahlkampf konzentrieren und danach mal weitersehen, sagt Nasser Ahmed. Er weiß, dass 2026 noch weit ist. Deswegen hat er jetzt auch noch keinen Grund, seinen Hut in den Ring zu werfen.