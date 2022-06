Naschen erlaubt: Zum Erdbeerpflücken aufs Feld

Bisher kamen sie aus Spanien, Italien oder mindestens aus dem Gewächshaus, doch jetzt hat die Saison für Freilanderdbeeren auch aus Schwaben voll begonnen. Und damit sinken auch die Preise in den Supermarkt-Regalen. Am frischesten bekommt man die saftigen roten Früchte aber, wenn man selbst pflückt – auch wenn dann die ein oder andere Erdbeere umsonst vernascht wird.

Feldeinweiserinnen zeigen die richtige Reihe im Erdbeerfeld

Auf den Feldern von Bernhard Eberl in Bergheim im Landkreis Dillingen ist Naschen während des Pflückens aber ausdrücklich erlaubt. Dafür darf allerdings nicht jeder pflücken, wo er möchte. Feldeinweiserinnen zeigen den Erdbeerfans, in welcher Reihe sie ihre Körbe vollmachen dürfen. So wird sichergestellt, dass das Feld gleichmäßig abgeerntet wird.

Vielfältig einsetzbar: Von Torte bis Marmelade

Bernhard Eberl baut die Erdbeersorte "Rumba" an, auch weil sie vielfältig einsetzbar ist. Und genauso sind auch die Pläne der Erdbeerpflücker auf dem Feld: Von Erdbeertorte für den Kindergeburtstag über Marmelade bis zu selbstgemachtem Eis ist alles dabei. Viele der Früchte landen aber natürlich gleich auf dem Feld frisch im Mund der Pflückenden.

Wetter sorgt für gute Erdbeer-Saison

Landwirt Bernhard Eberl freut das. Bisher läuft die Saison gut für ihn, auch wenn es immer noch besser laufen könnte. Die Früchte seien reif und er bekommt sie gut verkauft. Dabei hilft ihm dieses Jahr das Wetter, auch wenn nicht durchweg die Sonne scheint. "Wir brauchen auch den Regen", meint Eberl dazu. In Bergheim habe es bisher nicht zu viel Niederschlag gegeben und vor allem keine Unwetter. Die Nächte waren eher kühl, aber auch das sei eher gut, meint der Landwirt. Denn dann würden nicht alle Früchte auf einmal reif und er könne länger ernten und verkaufen.

Saison für schwäbische Landwirte läuft gut

Auch von seinen Kollegen in der Region kenne er bislang noch keine Beschwerden. Geschichten wie aus anderen Regionen Deutschlands, in denen Erdbeerfelder umgepflügt wurden, sind Eberl aus Schwaben nicht bekannt. Er meint, das Problem habe vor allem diejenigen getroffen, die ihre Früchte über den Handel vermarkten. Da sei es am Anfang schlecht gelaufen und die Landwirte hätten Probleme gehabt, ihre Waren abzusetzen. Wenn die Früchte nicht verkauft werden könnten, dann sei Einpflügen immer noch die letzte Variante. "Erdbeeren ernten und nicht verkaufen können, macht keinen Sinn", so Eberl.

Selbst die Pflanzen kommen aus Deutschland

Er selbst muss sich bislang keine solchen Gedanken machen. Sein Feld zum Selbstpflücken ist auch an Tagen mit schlechterem Wetter gut besucht. Die Pflückenden freuen sich über frische deutsche Erdbeeren, direkt vom Feld. Im Fall von Bernhard Eberl kommen sogar die Pflanzen selbst aus Deutschland: Für seine Felder hat er Pflanzen verwendet, die im Münsterland vermehrt wurden.