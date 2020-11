NASA-Technik in Plattling: Schwerelos Joggen, leichter Abnehmen

Ex-Fußball-Manager Reiner Calmund hat damit abgenommen, Fußballprofis wie Manuel Neuer und Thomas Kimmich trainieren nach Verletzungen damit: mit dem Anti-Schwerkraft-Laufband. Ursprünglich wurde das Gerät mit der speziellen Differenzialluftdrucktechnologie von der NASA entwickelt, um Astronauten auf das Weltall vorzubereiten.

NASA-Technik für Physiozentren

Mittlerweile hilft die Technik Physio- oder Rehapatienten, die nach Verletzungen wieder mit dem Sport beginnen. Auch Leistungssportler laufen in der Fast-Schwerelosigkeit, um ihre Ausdauer zu trainieren.

Laut "proxomed Medizintechnik" gibt es in Deutschland rund 150 Anti-Schwerkraft-Laufbänder, in ganz Bayern nicht mal zehn. Bei Physiotherapeut Christian Marquardt in Plattling (Lkr. Deggendorf) steht eins.

Anti-Schwerkraft-Laufband in Plattling

Viele laufen hier, die mit Muskelfaserrissen oder Kreuzbandverletzungen zu kämpfen haben. Aber auch Patienten mit Beinprothesen oder einer Querschnittslähmung joggen auf dem Anti-Schwerkraft-Laufband. Marquardt hat auch viele übergewichtige Patienten mit Gelenkproblemen:

"Die übergewichtigen Patienten tun sich schwer, draußen zu laufen. Sie hätten nach 50 Metern Schmerzen und haben keine Ausdauer. Auf dem Anti-Schwerkraft-Laufband trainieren sie das Laufen mit weniger Körpergewicht und es besteht hier auch keine Sturzgefahr." Christian Marquardt, Physiotherapeut