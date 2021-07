Narren-Casting mit Bocksbeutel-Xylophon und Shit-Schaufel

Mit einem Tusch springt René Kraus in Kitzingen auf die Bühne, greift zu kleinen Holzschlägern und spielt auf seinem Bocksbeutel-Xylophon. Der Forchheimer hatte es eigens für das Casting in der Deutschen Fastnachtakademie gebaut. Die Jurymitglieder machten sich Notizen. Um die Stars von morgen zu finden, sind der Fastnacht-Verband Franken und der BR auf der Suche nach Talenten.

Narren gehen neue Wege

Erstmals hatten die Organisatoren zu so einem Casting aufgerufen. 18 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Franken traten an. "Es ist kein Wettstreit, sondern ein Kennenlernen", betont Norbert Küber, der Leiter der BR Fastnachtredaktion. Und er lernt kurz darauf Susanne Wölfing aus Schraudenbach kennen. Sie steigt in die Bütt mit Gießkanne und Schaufel. Der Gärtnerin macht ein Mann zu schaffen, der sein großes Geschäft an ihren Gartenzaun macht. Die Zeit läuft: fünf Minuten steht sie im Rampenlicht.

Danach steckt die Jury die Köpfe zusammen und gibt in Einzelgesprächen Feedback. "Die Narren in Franken sind unglaublich facettenreich", so bilanziert der Präsident des Fränkischen Fastnacht Verbandes das Casting. Marco Anderlik ist zugleich auch der künstlerische Leiter des Quotenrenners "Fastnacht in Franken".

Der große Traum: "Fastnacht in Franken"

Büttenrednerin Susanne Wölfing und Musikinstrumentenbauer René Kraus hoffen auf den großen Bühnenauftritt bei "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim. Der Weg dorthin bietet viele Chancen. BR und Fastnachtverband suchen Talente für zahlreiche Produktionen, wie etwa "Die närrische Weinprobe" und "Wehe, wenn wir losgelassen".

Und in der Kitzinger Fastnachtakademie gibt es nicht nur das Casting, sondern auch viele Kurse. Närrische Stars, wie Ines Procter, Peter Kuhn und Wolfgang Huskitsch geben ihre Erfahrungen weiter. Irgendwie ist hier das ganze Jahr über Fastnacht. Das gilt auch für die Marco Anderlik und Norbert Küber. Die beiden planen mit ihrem Team schon intensiv die kommende Session.