Narkose vor Ferkelkastration: Bauern fürchten Höfesterben

Ab Januar 2021 dürfen Landwirte Ferkel nicht mehr ohne Narkose kastrieren. Das sieht eine Verordnung vor, die der Bundestag verabschiedet hat. Die neue Verordnung führe dazu, dass viele kleine landwirtschaftliche Betriebe sterben, heißt es aus dem Bayerischen Bauernverband.

Gewinne der Bauern durch teures Narkosegerät aufgefressen

Das Narkosegerät, das für die Kastration von Ferkeln ab Januar Pflicht ist, koste zwischen 12.000 und 15.0000 Euro und sei für kleine Betriebe zu teuer, sagt Hans Rebelein, der Geschäftsführer des Kreisverbands Coburg. Immerhin mache ein Landwirt mit einem Mastschwein nur zwischen fünf und zehn Euro Gewinn. Die Anschaffung eines Narkosegerätes würde diesen Gewinn für den Landwirt auffressen, so der Kreis-Geschäftsführer.

Immer weniger Landwirte züchten Schweine

Belegen will er das am Beispiel eines landwirtschaftlichen Betriebes in Buch am Forst im Landkreis Lichtenfels. Dort hat Landwirt Ulrich Illmer neun Muttersauen stehen und züchtet im Jahr rund 130 Mastschweine. Das Narkosegerät zur Kastration der Ferkel könne er sich nicht leisten, sagt er. Er suche nun nach Betrieben, mit denen er sich zusammen ein solches Gerät anschaffen könne. Die Suche erweise sich aber als schwierig, weil immer weniger Betriebe Schweine züchteten. Gerade kleinere Betriebe hätten in den vergangenen Jahren aufgegeben. Gab es im Landkreis Lichtenfels im Jahr 1990 noch 2.616 Muttersauen, waren es im vergangenen Jahr nur noch 467. Der Bauernverband will dem Landwirt daher bei der Suche helfen.

Vorwurf: Politik fördert Massentierhaltung

Illmers Vorwurf: Weil sich das Gerät nur große Mastbetriebe leisten könnten, fördere die Politik mit der Verpflichtung zur Narkose die Massentierhaltung. Illmer verweist auf die jüngsten Hygienemängel bei dem Großschlachtbetrieb Tönnies und sagt, er stehe für ein anderes System. Er liefere seine Schweine zu einem Metzger im drei Kilometer entfernten Ort Untersiemau im Landkreis Coburg. Ob er das auch im nächsten Jahr noch tun kann, sei ungewiss. Weil das Fleisch von geschlechtsreifen Ebern streng riecht, wolle man seine Tiere dort nur, wenn sie vorab kastriert wurden.

Metzger lehnen Schweine mit Immunokastration ab

Die Narkotisierung der Ferkel vor der Kastration ist nicht aber die einzige Möglichkeit, die der Gesetzgeber bietet. Ab Januar 2021 ist es natürlich weiterhin erlaubt, die Eber aufzuziehen und vor der Geschlechtsreife und damit ohne den typischen Eber-Geruch zu schlachten. Erlaubt ist außerdem, durch eine Hormonspritze in den Hoden zu verhindern, dass sich das für den Geruch verantwortliche Hormon überhaupt erst bildet. Auf Ökobetrieben ist diese Methode aber bald nicht mehr erlaubt. Und weil diese sogenannte Immunokastration keinen hundertprozentigen Schutz vor dem üblen Geruch bietet, wollen viele Metzger so gemästete Tiere nicht annehmen. Da ist der Metzger, den Landwirt Illmer beliefert, keine Ausnahme.

Bund unterstützt Landwirte bei der Anschaffung der Narkosegeräte

Das Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt die Landwirte daher bei der Anschaffung von Narkosegeräten. Für das Jahr 2020 stehen insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung. Pro Landwirt gibt es bis zu 5.000 Euro. Bis 1. Juli 2020 konnten Bauern die Förderung beantragen. Geplant war die Verordnung zudem schon zum 1. Januar 2019.

Regierung: 4.000 Mastbetriebe entscheiden sich für Isofluran-Narkose

Weil das viele getan haben, geht die Bundesregierung davon aus, dass der Marktanteil der Ferkel, die mithilfe der Isofluran-Narkose kastriert wurden, ab Januar bei rund 50 Prozent liegt. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag hervor. Etwa 4.000 Betriebe hätten sich dann für die Isofluran-Narkose entschieden. Etwa 30 Prozent sollen dann noch auf die Ebermast entfallen und rund 20 Prozent auf die Immunokastration.

Auch Tierärzte und Tierschützer kritisieren Ferkelkastration unter Narkose

Übrigens: Mit ihrer Kritik an der Kastration unter Narkose sind Landwirt Illmer und der Bayerische Bauernverband nicht allein. Auch die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT), die Tierschutzorganisation "Provieh" und die Bundestierärztekammer (BTK) hatten sich zuvor gegen die Methode ausgesprochen, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Grundsätzlich sollte man eine Amputation vermeiden, hieß es von Tierärzten und Tierschützern. Und wenn doch, dann sollte der Eingriff auf jeden Fall von einem Tierarzt vorgenommen werden.