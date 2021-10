Narkose, OP-Besteck, Strom: Kliniken sollen nachhaltiger werden

Im Krankenhaus Schongau kommt die nötige Energie unter anderem vom Dach. An einem sonnigen Tag erzeugen die Solarzellen so viel Strom, dass das Krankenhaus damit die Grundversorgung eines Tages decken kann. Auch wurde die Klinik in den vergangen fünf Jahren energetisch saniert. Damit habe man fast die Hälfte der Energie gesenkt, so der Bauleiter Lothar Ragalla.

Krankenhäuser produzieren eigenen Strom

Ähnlich sieht es am Universitätsklinikum Erlangen aus: 50 Millionen Kilowattstunden Strom werden hier jährlich verbraucht, ein normaler Haushalt benötigt im Vergleich dazu nur 4.000 Kilowattstunden.

Rund zwölf Prozent des Stroms produziert die Klinik selbst – genau wie der Klinikverbund Weilheim-Schongau mithilfe eines Blockheizkraftwerks und Solaranlagen.

Außerdem sorgt ein Energie-Management-Team seit 2016 dafür, zusätzlich Strom einzusparen. Zehn bis zwanzig Prozent sind beispielsweise möglich, indem große diagnostische Anlagen auf Stand-by fahren und belüftet werden.

Klimaschädliche Gase in der Anästhesie

Die Kliniken haben aber noch mehr Möglichkeiten, um Treibhausgase zu reduzieren. In der Anästhesie könnte man zum Beispiel auf klimaschädliche Narkose-Gase wie Desfluran verzichten, sagt Thomas Waldenmaier, Anästhesie-Chefarzt der Klinik Weilheim.

Dieses Gas sei nämlich "deutlich toxischer für die Umwelt als alle anderen Inhalationsanästhetika", so Waldenmaier. Laut Deutschem Ärzteblatt können bei Desfluran Emissionen freigesetzt werden, die einer Autofahrt von bis zu 750 Kilometern gleichen. Der Anästhesie-Chefarzt von Weilheim verwendet dieses Gas deshalb nicht mehr.

Forderung: Klimaneutraler Gesundheitssektor bis 2035

Dass der gesamte Gesundheitssektor bis 2035 klimaneutral wird, will die "Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit" erreichen. Denn der Gesundheitssektor ist in Deutschland immerhin für fünf Prozent der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich.

38 wissenschaftliche Einrichtungen und UN-Organisationen haben gerade einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass in den vergangenen Jahren kaum Anstrengungen unternommen wurden, die hohen CO2-Emissionen des Gesundheitssystems zu reduzieren.

Britisches Gesundheitssystem ist Vorreiter

Die Experten der Klimaschutz-Allianz fordern deshalb jährliche CO2-Bilanzen und ein Nachhaltigkeitsgebot für Medizinprodukte. Außerdem soll das Gesundheitspersonal im Bereich Klimaschutz mehr Fort- und Weiterbildungen bekommen.

Weltweiter Vorreiter sei das Britische Gesundheitssystem, sagt der Münchner Arzt und Geschäftsführer der "Allianz Klimawandel und Gesundheit", Christian Schulz. Unter anderem durch energieeffizienten Umbau, nachhaltigeren Einkauf und pflanzenbasierte Krankenhaus-Ernährung konnten die CO2-Emissionen dort binnen eines Jahres um 1,3 Megatonnen reduziert werden.

Lieferketten müssen nachhaltiger werden

Vor allem die Lieferketten, also zum Beispiel die Herstellung und Lieferung von Medizinbesteck oder Medikamenten, machen Christian Schulz Sorgen. Sie müssen nachhaltiger werden, fordert er: "Wir müssen von den Lieferanten wissen, wie viel CO2 bei der Herstellung eines Produkts produziert wurde." Das müsste ein wichtiges Kriterium sein, sich für oder gegen ein Produkt zu entscheiden.

Schulz möchte deshalb neben dem Wirtschaftlichkeitsgebot auch Nachhaltigkeitskriterien gesetzlich verankern. Denn aktuell gilt nur: Wenn ein Krankenhaus Medizinprodukte einkauft, muss das möglichst wirtschaftlich sein. Dies führt Schulz zufolge jedoch dazu, dass die meisten Kliniken möglichst billig und eben nicht nachhaltig einkaufen.

Holetschek: Gesetzesänderung nicht ausgeschlossen

Eine Gesetzesänderung ist auch für den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nicht ausgeschlossen. Man müsse hierbei jedoch die Träger mit einbeziehen, also Landkreise, Städte und Kommunen, "um gemeinsam auch dieses Thema zu entwickeln", so der Minister.

Mit der "Green Hospital Initiative", die Bayern 2011 gestartet hat, will der Freistaat darüber hinaus Krankenhäuser motivieren, ökologisch und nachhaltig zu bauen. Geld gibt es dafür aber nicht, lediglich Beratungen und Zertifikate.

Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz müssen die Bundesländer allerdings Kliniken finanziell unterstützen, zum Beispiel bei wichtigen Investitionen. Der Freistaat gibt dafür jährlich 643 Millionen Euro aus. Dieser Krankenhausförderetat eröffne auch "Spielräume, um ökologische Investitionen in den Krankenhäusern zu finanzieren", heißt es aus dem Ministerium.

Metallische Pinzetten werden verbrannt

Und was ist mit den vielen Einwegverpackungen, Einmal-OP-Besteck und –Kleidung? Hygiene, Sterilität und Patientensicherheit müssen Vorrang haben, sagt Christian Schulz von der "Allianz für Klimaschutz und Gesundheit".

Bestimmte Masken oder Skalpelle beispielsweise könnte man nicht wiederaufbereiten. Aber: Es sei nicht nachzuvollziehen, warum man metallische Pinzetten verbrennt und nicht sterilisiert oder OP-Kleidung wegwirft, so Schulz.

Am Klinikum Weilheim Schongau wollen die Mitarbeiter auch darüber diskutieren. Und in Erlangen wurde inzwischen ein Veggie-Day eingeführt, um den Fleischkonsum am Krankenhaus zu reduzieren.