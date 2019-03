Nanga Parbat: Eis gibt ein Tagebuch nach 81 Jahren frei

Er hat sein Leben vor 80 Jahren am Naga Parbat verloren: Peter Müllritter war Kletterer, Fotograf und Kameramann, hat in Trostberg gelebt und in Ruhpolding gearbeitet. Seine Aufzeichnungen geben Einblick in zwei dramatische Expeditionen. Restauriert hat das Tagebuch der ehemalige Vorsitzende der Trostberger Alpenvereinssektion, der heute 95-jährige Herwig Höger.

Kuriose Reise des Bücherls vom Himalaya nach Trosterg

Nach Trostberg kam das Tagebuch über Roth bei Nürnberg. Dort war ein Schulprojekt in Pakistan organisiert worden, und dabei haben einige Einheimische nebenbei erzählt, dass sie bei Tauwetter am Nanga Parbat Expeditionsausrüstung und auch ein Tagebuch gefunden hätten. Nun lebt in Roth auch ein 80-jähriger Mann namens Fritz Bechtold, der sehr interessiert war an den Aufzeichnungen. Denn sein Vater war ein Bergkamerad von Peter Müllritter, sie waren zusammen auf Expedition. Schließlich gelang es dieses Tagebuch nach Mittelfranken zu holen. Von dort haben sie es nach Trostberg geschickt.