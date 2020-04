Naila verteilt kostenlos 5.000 Mund-Nasen-Masken

Eine Spende der Berufs-Bekleidungsfirma Wieland ermöglicht der Stadt Naila, 5.000 Mund-Nasen-Masken kostenlos zu verteilen.

Übersicht für Maskenkauf

Dies bestätigte Bürgermeister Frank Stumpf (Freie Wähler) im BR-Gespräch bei der Übergabe der Masken am Rathaus. In erster Linie sollen die waschbaren Masken jene Menschen zur Verfügung gestellt werden, die sich einen Kauf nicht leisten können, betont Stumpf. Es gehe um die Gesundheit von uns allen. Gleichzeitig werde bei der Ausgabe auch eine Übersicht über Kauf-Möglichkeiten von Masken in Naila mit verteilt.

Masken sollen 80 Waschgänge aushalten

Die gespendeten Masken bestehen aus waschbarem Material, das nach einer DIN-Norm für den OP-Bereich zertifiziert wurde, so Firmenchef Alex Wieland. Die Masken können bis zu 80 Mal gewaschen werden. Auch das Abtöten möglicher Viren durch das Bügeln mit einem Dampfbügeleisen sei sinnvoll.

Unternehmen aus Naila hat Produktion umgestellt

Das kleine Unternehmen mit rund 20 Mitarbeitern hat die Produktion komplett umgestellt und fertigt statt Berufskleidung nun vor allem waschbare Mund-Nasen-Masken, so Seniorchefin Christine Wieland. Trotz der großen Nachfrage von Pflegeheimen und Laboren habe man noch Kapazitäten, um monatlich zusätzlich 800.000 bis 1.000.000 Masken herstellen zu können.