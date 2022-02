Naila: Patient schießt im Klinikum Hochfranken um sich

Nachdem ein Mann am Donnerstagabend in einem Krankenhaus in Naila im Landkreis Hof um sich geschossen hat, laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls. Der Mann habe eine scharfe Kleinkaliber-Waffe besessen, teilte ein Sprecher der Polizei auf BR-Nachfrage mit. Bei dem 76 Jahre alten Mann handelte es sich um einen Patienten der Klinik, der zum Tatzeitpunkt alleine in seinem Zimmer war.

Naila: Großeinsatz der Polizei in der Klinik Hochfranken

Der Vorfall löste bei der Polizei einen Großeinsatz aus, zu dem zwischenzeitlich auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Mittelfranken angefordert worden war. Weil die Beamten die Lage vor Ort unter Kontrolle bekamen, musste das SEK letztlich nicht eingreifen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Mann um einen Einzeltäter, der sich derzeit unter polizeilicher Überwachung in medizinischer Betreuung befindet. Der 76-Jährige habe sich zur Tatzeit in einem psychischen oder medizinischen Ausnahmezustand befunden. Die Staatsanwaltschaft und Kripo Hof haben die Ermittlungen übernommen.

Krankenschwester entdeckt Waffe in Zimmer

Am Donnerstagabend hatten Klinikmitarbeiter in dem Krankenhaus in Naila gegen 20.15 Uhr Schüsse aus einem Patientenzimmer gehört. Als eine Krankenschwester das Zimmer betrat, sah sie eine Waffe.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte nahmen den Patienten in Polizeigewahrsam und stellten die Waffe sicher. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, drei Krankenschwestern erlitten einen Schock und wurden im Anschluss psychologisch betreut.