Naila: Autofahrerin stirbt nach Unfall an Bahnübergang

Bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in Naila im Landkreis Hof ist am Sonntagnachmittag eine 44-jährige Autofahrerin gestorben. Die Frau hatte an dem unbeschrankten Übergang offenbar das rote Signallicht übersehen, so ein Sprecher der Polizei auf BR-Anfrage.

Zugführer erleidet Schock, Passagiere bleiben unverletzt

Der Zug aus Richtung Bad Steben erfasste das Auto trotz eingeleiteter Notbremse. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Zugführer erlitt einen Schock, die vier Fahrgäste blieben unverletzt. Die Bahnstrecke im Nailer Ortsteil Froschgrün blieb für drei Stunden gesperrt. Neben einem Rettungshubschrauber waren auch 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz, die die eingeklemmte Frau aus dem Auto befreiten. Die Staatsanwaltschaft und ein Gutachter waren zur Klärung des Unfallhergangs vor Ort. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.