Nahversorgungstag Bayern – Herausforderungen auf dem Land 

In Erlangen haben sich heute Experten und Vertreter von Kommunen und Städten zum zwölften Nahversorgungstag Bayern getroffen. Diskutiert wurden Konzepte und innovative Lösungen, wie die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger insbesondere auf dem Land künftig aussehen kann. Grundsätzlich sei Bayern diesbezüglich recht gut aufstellt, so Jan Vorholt, Mitorganisator der Veranstaltung. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land seien zum Teil aber erheblich. Im ländlichen Raum sei das Netz etwa von Lebensmittelläden deutlich geringer, so dass weite Wege mit dem Auto zurückgelegt werden müssten.

Innovative Konzepte

Mit neuen, kreativen Konzepten könne dem aber entgegengesteuert werden. Lieferdienste oder smarte Supermärkte ohne Personal böten unter anderem neue Möglichkeiten. Was sich langfristig durchsetze, sei noch völlig offen, so Vorholt. Besonders regionale Produzenten vor Ort hätten die Chancen erkannt.

„Regional ist das neue Bio. Regionale Produzenten verschränken sich mit großen Lebensmittelmärkten!“ Jan Vorholt (Nahversorgungstag Bayern)

Dorfladen in Vorra

Im mittelfränkischen Vorra im Nürnberger Land zeigt ein Dorfladen, wie es funktionieren kann. Seit 2018 gibt es die „Vogelbeere“ in dem Ort mit rund 1.800 Einwohnern. Für viele Kundinnen und Kunden ein überlebenswichtiger Lebensmittelversorger. Der nächste Supermarkt ist sieben Kilometer entfernt. Vor allem ältere Menschen wollen diese Wege vermeiden.

Inklusion in der „Vogelbeere“

Der Dorfladen bietet alles, was für den täglichen Bedarf nötig ist. Frischwurst vom Metzger aus Hersbruck, Backwaren, Zeitschriften, Milch, Käse, aber auch Schmuck, Postkarten oder Geschirr. Organsiert ist die Vogelbeere als gemeinnützige GmbH mit Inklusionskonzept. Auch Menschen mit Behinderung arbeiten hier. Margitta Krug ist schon seit Anfang an mit dabei. Sie arbeitet an der Kasse, im Service des Kaffees oder füllt die Regale auf.

„Manchmal ist es ein bisschen stressig, aber für mich ein Traumjob!“ Margitta Krug