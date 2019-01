Nahverkehr in Lindau läuft nach Schneefällen langsam wieder an

Die Buslinien 1, 2 und 3 fahren wieder, die Linie 4 Richtung Alwind und Gitzenweiler Hof kann vom Stadtbus noch nicht wieder sicher befahren werden. Das haben die Verantwortlichen heute Morgen entschieden. Schulen im Stadtgebiet Lindau sowie die städtischen Kindergärten bleiben heute allerdings trotzdem geschlossen.

Nahverkehr stand am Sonntag still

Thomas Gläßer, Geschäftsführer der Lindauer Stadtwerke, weist darauf hin, dass Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen in die Busse besonders vorsichtig sein sollen, da nicht alle Haltestellen geräumt sind. Der öffentliche Nahverkehr in der Stadt Lindau sowie in Teilen des Westallgäus musste gestern Vormittag, Sonntag, 6.1., aufgrund des vielen Schnees eingestellt werden.

"Wir können es nicht riskieren, Leib und Leben unserer Fahrgäste und Mitarbeiter zu gefährden", hatte Thomas Gläßer, der Geschäftsführer der Stadtwerke Lindau, gegenüber dem BR erklärt. Am Sonntag fuhren keine Busse mehr in der Stadt und den angrenzenden Gebieten.

Insgesamt spricht die Einsatzzentrale der Polizei in Kempten weiterhin von vielen Unfällen, die aber überwiegend beim Blechschaden bleiben.