Nahles-Rückzug: Das sagt Bayern

Unter bayerischen Sozialdemokraten ist der Rückhalt für Andrea Nahles in letzter Zeit schon gebröckelt. Heute gibt es viel Zustimmung für ihre Entscheidung, ihre Ämter aufzugeben, aber von einigen auch Respekt und Hochachtung. Der SPD-Abgeordnete Florian Post, der Nahles in den letzten Tagen scharf kritisiert hatte, hat ihren Rücktritt als SPD-Partei- und Fraktionschefin heute begrüßt:

"Der Schritt ist richtig und konsequent. Das war die letzte Möglichkeit, den Riss und die Spaltung wieder zu kitten." Florian Post, SPD-Abgeordneter

In der Fraktion sei nun bis zur für Dienstag anberaumten Neuwahl Zeit, dass sich Kandidaten melden. Er gehe davon aus, dass mögliche Bewerber bereits an exponierter Stelle in der Fraktion gestanden hätten und den Abgeordneten deshalb bekannt seien.

Ist Andrea Nahles alleine schuld?

Der niederbayerische Landtagsabgeordnete Christian Flisek sieht Andrea Nahles nicht allein in der Verantwortung. Die schlechten Werte bei letzten Forsa-Umfrage gestern könne man ihr nicht allein anlasten. Er fordert einen Rücktritt des gesamten Präsidiums und einen vorgezogenen Parteitag.