Nahe Unterfranken: Fliegerbombe in Meiningen entschärft

Bei Gleisbauarbeiten in der Berliner Straße in Meiningen in Thüringen ist eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Um die 227 Kilogramm schwere Bombe entschärfen zu können, mussten rund 3.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei hatte alle Gebäude im Evakuierungsbereich gesichert und überprüft, dass alle Bewohner in Sicherheit waren.

Bewohner können zurückkehren

Dann konnte der Kampfmittelräumdienst nach Angaben des Landratsamts mit seiner Arbeit beginnen. Inzwischen ist die Bombe entschärft und alle Bewohner konnten zurückkommen. Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen informiert auf seiner Homepage über den aktuellen Stand.

3.000 Menschen in Sicherheit gebracht

Die meisten der rund 3.000 Betroffenen waren auf der Arbeit, in der Schule oder bei Freunden und Verwandten außerhalb der Sperrzone untergekommen. In der Multifunktionshalle von Meiningen suchten zuletzt 162 Personen Zuflucht. Hilfsorganisationen hatten sich um den Rücktransport von 24 pflegebedürftigen, behinderten und hilfsbedürftigen Anwohnern gekümmert. Meiningen liegt in Thüringen, nahe der Grenze zu Unterfranken.