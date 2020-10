Kehrtwende in Lichtenfels: Maskenpflicht an Grundschulen

Mit einem Inzidenzwert von 91,35 Neuinfektionen befindet sich der Landkreis Lichtenfels nahe des Grenzwertes von 100 – damit würde die Corona-Ampel in der Region auf Dunkelrot schalten. Das "sehr vielschichtige Ausbruchsgeschehen" hat die Verantwortlichen um Landrat Christian Meißner (CSU) bei der Kreistagssitzung dazu bewogen, die Maskenpflicht auch an Grundschulen einzuführen.

Ab morgen Maskenpflicht für Lichtenfelser Grundschüler

Ab morgen müssen demnach auch Schüler in den unteren vier Jahrgangsstufen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Erst vor drei Tagen war eine Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Maskenpflicht an Grundschulen in Kraft getreten, obwohl die Kommune den Grenzwert bei von 50 Neuinfektionen bereits überschritten hatte. Die Begründung damals: Das Infektionsgeschehen an Grundschulen sei klar einzugrenzen gewesen. Die Schüler der ersten bis vierten Klasse mussten daher keine Masken tragen. Wie Meißner heute erklärte, sei die Lage im Landkreis inzwischen neu bewertet worden.