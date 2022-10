Sieben Radrennfahrer bei Massensturz nahe Altenstein verletzt

Bei einem Verkehrsunfall nahe Altenstein im Landkreis Haßberge sind am Montag sieben Radrennfahrer verletzt worden, zwei davon schwer. Laut BRK war eine Gruppe von 14 Radrennfahrern auf einem Radweg neben der B303 im Wald bei Altenstein unterwegs, als es zu einem Massensturz kam. Insgesamt sind sieben Radfahrer gestürzt.

Einsatzkräfte in Waldstück gerufen

Wie der BRK-Kreisverband Haßberge mitteilte, war die Gruppe aus dem Raum Oberfranken gegen 9.45 Uhr auf dem Radweg zwischen Hafenpreppach und Pfaffendorf in Richtung Schweinfurt unterwegs, als es im Waldgebiet zwischen den Einmündungen nach Altenstein und dem Waldausgang in Richtung Westen zu dem folgenschweren Massensturz kam.

Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte war wohl ein Radrennfahrer aus zunächst unklarer Ursache auf dem leicht abschüssigen, feucht-rutschigen und teilweise mit Laub bedeckten Geh- und Radweg im Bereich einer Holzbrücke gestürzt. Daraufhin stürzten mindestens sechs weitere, ihm nachfolgende Radfahrer teilweise über den Verunglückten.

Mehr Verletzte als ursprünglich angenommen

Insgesamt zogen sich eine Frau im Alter von 32 Jahren und drei Männer im Alter von 38 bis 49 Jahren derartige Verletzungen zu, dass sie nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und eine Notärztin in verschiedene Kliniken eingeliefert werden mussten. Mindestens drei weitere Hobby-Sportler erlitten leichtere Verletzungen, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Als sich nach dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte herausstellte, dass mehr als zwei Radrennfahrer verletzt sind, wurden in der Folge zwei weitere BRK-Rettungswagen hinzugerufen, sodass sich insgesamt vier Rettungswagen an der Unfallstelle befanden. Ein Bundeswehr-Sanitäter, der mit in der Radgruppe unterwegs und selbst zu Fall gekommen war, leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes qualifizierte Erste Hilfe.

Rettungshubschrauber landet auf B303

Während der Rettungsarbeiten musste die parallel zum Geh- und Radweg verlaufende B303 zwischen der Einmündung Altenstein und der Kreuzung bei Pfaffendorf für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden, da hier die vier Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie das Fahrzeug des BRK-Einsatzleiters direkt auf der Straße halten mussten.

Zudem landete der Rettungshubschrauber "Christoph 60" aus Suhl auf der Bundesstraße. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 49-Jährige ins Klinikum Meinigen geflogen. Die drei anderen Verletzten, davon ein Schwerverletzter, kamen mit Rettungswagen in Kliniken nach Coburg und Haßfurt. Feuerwehren aus der Gemeinde Maroldsweisach unterstützten die Polizei bei der Straßensperrung und der Verkehrsumleitung. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Ebern.