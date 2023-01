Nagetier angefahren – Ermittlungskommission "Biber" erfolgreich

Ein Biber lag verletzt auf der Bundesstraße B27. Eine Hammelburger Polizeistreife entdeckte das ausgewachsene Tier, das massive Verletzungen an den Vorderläufen und am Kopf hatte. Die Beamten kontaktierten umgehend einen Biberbeauftragten. Doch auch er wusste keinen Rat mehr zur Rettung des Nagers. Noch bevor er abtransportiert werden konnte, verendete das Tier auf der Straße.

Polizei stellt Fahrzeugteile sicher

Die Vermutung der Polizei war, dass das Nagetier von einem Fahrzeug angefahren wurde. Doch niemand hatte den Wildunfall der Polizei gemeldet. An der Unfallstelle konnten aber diverse Fahrzeugteile gefunden werden, die auf eine massive Beschädigung an einem Auto schließen ließen. Die Polizei leitete sofort eine Suche in der Umgebung ein. Jedoch konnten keine Fahrzeuge mit entsprechenden Schäden festgestellt werden. Die Ermittler begannen mit ihrer Recherchearbeit. Durch die sichergestellten Fahrzeugteile konnten sie die Zahl der in Frage kommenden Fahrzeuge eingrenzen.

Fahrer durch Unfall-Auto überführt

Am Samstag lagen die Ergebnisse sämtlicher Anfragen vor. Die neu gegründete Ermittlungskommission "Biber" wertete die Ergebnisse aus und begann, die in Frage kommenden Fahrzeuge zu überprüfen. Bereits wenige Stunden später stießen Beamte in der Nähe des Tatorts auf einen silbernen Kleinwagen, dem genau die Teile fehlten, die von der Streife am Unfallort sichergestellt wurden. Das Fahrzeug wies laut Polizei ebenso einen Schaden auf, der zu Form und Gewicht des Wildtiers passte.

Den Mann, der zur Tatzeit den Wagen fuhr, erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz, dem Bundesnaturschutzgesetz und der Straßenverkehrsordnung. All dies wäre mit einem Anruf bei der Polizei vermeidbar gewesen.

Was tun bei einem Wildunfall?

Auch ein Wildunfall ist ein Verkehrsunfall. Dabei ist es egal, ob ein Reh oder ein Biber beteiligt ist. Der Fahrer hat "unverzüglich zu halten, den Verkehr zu sichern und bei geringfügigem Schaden unverzüglich beiseite zu fahren", heißt es in §34 der Straßenverkehrsordnung. Verkehr sichern heißt: "Erstens Warnweste anziehen, zweitens Warnblinkanlage einschalten und drittens das Warndreieck aufstellen, und zwar 50 Meter bis 100 Meter von der Unfallstelle entfernt", sagt Martin Hackl, Sachbearbeiter Verkehr in der Polizeiinspektion Weilheim zu BR24.

Dazu kommt, dass der Biber nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt ist. "Das bedeutet, es ist verboten, ihm nachzustellen, ihn zu fangen, zu verletzen oder zu töten", heißt es vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Auch seine Baue oder Dämme zu beschädigen oder zu zerstören, ist verboten.