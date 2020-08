Nagellackentferner verursacht Zimmerbrand - 50.000 Euro Schaden

In einem Haus in Amberg ist am Donnerstag gegen 00:50 Uhr ein Zimmerbrand ausgebrochen. Die Amberger Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Eine Person wurde leicht verletzt.

Nagellackentferner lief in Steckdose

Brandursache war laut Polizei ein Nagellackentferner, der auf eine Mehrfachsteckdose ausgelaufen ist. Der 16-jährige Sohn des Hauseigentümers habe mit dem Nagellackentferner sein Zubehör fürs Bogenschießen reinigen wollen. Dabei sei ihm die Flüssigkeit versehentlich ausgelaufen und in eine Steckdose gelangt.

Nach gescheiterten Löschversuchen des Jugendlichen konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Zum Glück aller Beteiligten erstreckten sich die Flammen lediglich auf das eine Zimmer im Haus. Der Sohn verletzte sich leicht mit einer Brandwunde am Finger, er wurde ins Amberger Klinikum gebracht.