Nagel-Fallen für Mountainbiker: Noch keine Hinweise auf Täter

Es ist ein Konflikt, der schon seit Längerem für Unmut sorgt: Mountainbiker fahren verbotenerweise querfeldein durch Wälder - auf Pfaden, die sie selbst angelegt haben. Naturschützer üben scharfe Kritik an diesem Verhalten, da Tiere und Pflanzen durch die Raserei zu Schaden kommen. Nahe Schöngeising bei Fürstenfeldbruck wollte es nun offenbar jemand den Bikern heimzahlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben Unbekannte auf Trampelpfaden zwischen Biburg und Schöngeising gefährliche Nagel-Fallen bereitgelegt. Die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat einen Zeugenaufruf gestartet. Doch noch seien keine Hinweise eingegangen, teilt ein Sprecher nun auf BR-Anfrage mit.

Wälder entlang der Amperleite bei Mountainbikern beliebt

Auf mehreren Pfaden quer durch den Wald haben nach Angaben der Polizei Unbekannte zugeschliffene Nägel in Baumwurzeln eingeschlagen und an manchen Stellen sogenannte Nagelbretter auf den Waldweg gelegt. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Nagelattacke gegen Mountainbiker richtet, die seit Beginn der Corona-Pandemie vermehrt in den Wäldern entlang der Amperleite unterwegs sind und an einigen Stellen regelrechte Trails mit Sprungschanzen und Steilkurven angelegt haben.