Närrischer Endspurt der Fastnacht in Franken

Auf Schritt und Tritt werden die Stars der Fastnacht in Franken abgelichtet. Und wenn nicht andere fotografieren, sind Selfies angesagt. Die Bilder werden in der digitalen Welt fleißig geteilt. Zum Inhalt dringt noch wenig nach außen - nur so viel, Waltraud & Mariechen sind nicht dabei, jedoch die Männer, die dahinterstecken. Volker Heißmann meint: "Es ist einfach pure Freude, die man in sich spürt. Quasi so wie kleine Kinder sich auf Weihnachten freuen, so freue ich mich auf Veitshöchheim."

Blaulicht und Blasinstrumente

Die Altneihauser Feierwehrkapell´n hat heuer wieder eine kleine Ferienwohnung in Veitshöchheim bezogen. Ein kurzer Marsch am Main entlang und sie stehen in den Mainfrankensälen. Endlich! 2022 konnten sie nicht nach Veitshöchheim ausrücken. Da hat sich einiges angestaut. Norbert Neugirg will verbal austeilen. Er und seine Truppe müssen aber sicher auch einiges einstecken. Also: alles wie früher.

Fastnacht in Franken heuer wieder live

Die Bühne ist aufgebaut, das Licht ausgerichtet. Regisseur Thomas Kornmayer hat einen dicken Ordner vor sich liegen. Bis zur Generalprobe bleiben nur noch wenige Stunden. Michl Müller, Sebastian Reich, Peter Kuhn gesellen sich zu den anderen auf die Bühne. Das große Finale wird geprobt. Nach zwei Jahren Voraufzeichnung steht heuer wieder eine Livesendung an. Martin Rassau freut sich auf die Livesendung: "Live ist und bleibt live und ist live. Und wir sind Livekünstler, und die Leute sind live dabei und was Schönere gibts doch nicht."

Sitzungspräsident freut sich auf "erste richtige Sitzung"

Durch die Sitzung führt Christoph Maul - Premiere hatte er 2022. Er meint: "Letztes Jahr war ja unter ganz anderen Bedingungen. Zum einen war der Saal nur zu einem knappen Viertel gefüllt. Ich hatte nur eine knappe Stunde und wurde in die Sendung eingeführt. Da kann man das noch nicht entfalten, was man eigentlich kann und wie man sich das Amt vorstellt. Für mich ist heuer die erste richtige Sitzung - live bei vollem Saal. Und das wird eine richtig tolle Geschichte."

Ausgestrahlt wird die Fastnacht in Franken am Freitag, 10. Februar um 19.00 Uhr.