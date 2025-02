Närrische Wa(h)lparty: Das war "Fastnacht in Franken" 2025

Peter Kuhn als Modeschöpfer

Die Ampelkollektion sei an gutem Stil gescheitert. Neumodische Entwürfe, die von gleich drei Modeschöpfern stammen, das könne nichts werden, stellte Peter Kuhn fest. Er feierte dieses Jahr ein närrisches Jubiläum. Seit 33 Jahren steht er auf der Bühne in Veitshöchheim. Als Modeschöpfer rechnete er mit den Politikerinnen und Politikern ab.

Waltraud und Mariechen entern den Saal

In einer durchgeplanten Sendung ist trotzdem Platz für Spontanes. Volker Heißmann und Martin Rassau gingen als Waltraud und Mariechen durchs Publikum und kommentierten die Kostüme. Die Politikerinnen und Politiker mussten einiges aushalten. Es erwischte zum Beispiel den Ministerpräsidenten. "Söder als Kanzler ist wie Weißwurst mit Ketchup", könne man machen, müsse man aber nicht.

Das Kostüm des Ministerpräsidenten war wieder bis zum Schluss ein streng gehütetes Geheimnis. Markus Söder (CSU) gab dieses Jahr den King of Rock 'n' Roll.

Ein Ententanz der anderen Art

Gankino Circus brachte gepflegten Klamauk und musikalische Anarchie auf die Bühne. "Es gibt derzeit weiß Gott größere Problem auf dieser Welt als den vermeintlichen Genderwahn und kiffende Jugendliche", verkündete die Truppe.

Scholz, Habeck und Co. als Lehrkräfte

Sebastian Reich hatte er Amor, den Gott der Liebe, dabei. In Berlin hätten seine Pfeile nichts gebracht, erzählte Reich. Nun bewerbe er sich hier als Lehrkraft. Und zwar bei Amanda, die Reich anschließend auf die Bühne holte. Die Nilpferddame war als Schuldirektorin auf der Suche nach neuem Personal. Olaf Scholz eigne sich beispielsweise aufgrund seines Glaubens für den Religionsunterricht: "Der glaubt sogar, dass er Bundeskanzler bleibt."

Altneihauser als "Oberpfälzer Militär"

Die Altneihauser Feierwehrkapell’n marschierte mit Tarn-Helmen auf die Bühne. Um im "Kriegsgebiet" nicht aufzufallen: "'Kriegstüchtig' ist wieder 'in',da macht der Wein aus Franken Sinn! Die Plörre tut dem Krieger gut, da steigt in ihm der Todesmut."

Erstklassige Tänzerinnen und Tänzer

Die Selleriegarde der "Buchnesia Nürnberg", brachte Spitzensport der allerersten Klasse auf die Bühne. Die Garde ist Deutscher Meister im karnevalistischen Gardetanz. Mit den Turedancern aus Zellingen trat außerdem der amtierende Deutsche Meister im Männerballett auf.

Vierfacher Elvis und "Heisluftfrittööööse"

Musikalische Highlights hatte die Fastnacht einige zu bieten. Die A-Cappella-Band Viva Voce erschien viermal als Elvis Presley, passend zum Kostüm des Ministerpräsidenten. Matthias Walz trat als Wahlkampfmanager aller Parteien auf. Er machte sich über Hubert Aiwangers Aussagen lustig, seine Beine würden ihm angeblich den Zutritt zu Markus Lanz‘ Talkshow verwehren. Und er ging der Frage nach, warum Markus Söder die Grünen nicht mag. Michl Müller wollte nichts vom Wahlkampf wissen und erzählte lieber von lustigen Kreuzfahrt-Erlebnissen. Nach seiner gefeierten Bütt sang er eine Hymne auf die trendige "Heißluftfritteuse".

"Wähle mit Bedacht"

Die Kultsendung endete mit einer "Wa(h)lparty": So trat Sebastian Reich als Wa(h)lross oder Martin Rassau als "Wa(h)ltraud auf. Am Sonntag gelte das, was Volker Heißmann in einem Sketch immer wieder sagte: "Wähle mit Bedacht".