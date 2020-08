Nächtliches Alkoholverbot am Starnberger Seeufer

Beschwerden über Lärm und Müll gab es schon länger. Zuletzt sind aber auch noch Verstöße gegen die Corona-Regeln dazu gekommen. Deswegen tritt ab Donnerstag ein nächtliches Alkoholverbot in Starnberg in Kraft. Der Ferienausschuss des Stadtrats hatte es in der vergangenen Woche beschlossen.

Kein Alkohol zwischen 22 Uhr und 7 Uhr

Ab sofort gilt deshalb: kein Alkohol zwischen 22 Uhr und 7 Uhr auf den städtischen Flächen am Starnberger Seeufer - konkret an der Seepromenade, am Badeplatz Steininger-Grundstück, auf dem Böhler-Grundstück an der Possenhofener Straße und im Bucentaurpark. Bei Verstößen drohen Geldbußen bis zu 1.000 Euro.

München beobachtet Frühwarnwert

In der Landeshauptstadt München beobachtet man unterdessen genau die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, die Zahl der neu mit Corona Infizierten pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von sieben Tagen. Zuletzt lag der Wert bei knapp über 29. Steigt er auf 35, gäbe es auch in der Landeshauptstadt Konsequenzen: ein Alkoholverkaufsverbot ab 21 Uhr und ein Alkoholkonsumverbot ab 23 Uhr im öffentlichen Raum.