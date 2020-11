vor etwa einer Stunde

Nächtlicher Stromausfall in Meitingen und Umgebung

In einigen Orten im nördlichen Landkreis Augsburg dürfte am Morgen so mancher Wecker nicht geklingelt haben: In der Nacht hat es einen kurzen Stromausfall gegeben. Die Störung in Meitingen und Umgebung ist bereits wieder behoben.