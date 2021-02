Nächtlicher Stromausfall im Landkreis Tirschenreuth

In der nördlichen Oberpfalz hat es am Dienstagabend einen größeren Stromausfall gegeben. Betroffen war vor allem der Markt Wiesau. Störungsmeldungen gab es aber auch aus anderen Orten im Landkreis Tirschenreuth - so unter anderem aus Friedenfels oder Erbendorf. Dort gab es Berichten zufolge in einigen Haushalten von Stadtteilen wie Pfaben oder Wetzldorf Probleme.

Notstrom für Seniorenpflegeheim

In einem Seniorenpflegeheim in Wiesau baute die Feuerwehr einen Lichtmast und ein Notstromaggregat auf. Der Grund für den Stromausfall war zunächst unklar. Noch in der Nacht sollen die meisten betroffenen Haushalte wieder Strom bekommen haben.