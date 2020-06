Nächtliche Zimmerdurchsuchung – Polizei reagiert auf Kritik

Nachdem das Würzburger Nachrichtenkollektiv "Schwarzlicht" auf Twitter einen Polizeieinsatz als unverhältnismäßig kritisiert hatte, schildert die Polizei nun heute (17.06.20) in einem Pressebericht selbst den Einsatz. Es geht um ein zwölf Meter langes Graffiti auf der Löwenbrücke in Würzburg, welches Zimmerdurchsuchungen in den frühen Morgenstunden nach sich zog.

Verdächtiges Pärchen bringt Beamte auf die Spur

Laut Polizei hatte ein Zeuge am Freitagmorgen (12.06.20) um 1.00 Uhr das frisch aufgesprühte Graffiti an der Mauer der Löwenbrücke entdeckt und der Polizei gemeldet. Einer der alarmierten Streifen fiel am Ringpark ein verdächtigtes Pärchen auf. Dar Mann, ein 21-Jähriger aus Würzburg, konnte von den Beamten gestoppt werden. Eine im Gebüsch versteckte Jacke, an der frische Farbspritzer hafteten, erhärtete den Tatverdacht gegen ihn. Er wurde vorläufig festgenommen.

Bei Durchsuchungen Sprühdosen und Lackstifte gefunden

Eine Zivilstreife konnte die flüchtige junge Frau beobachten, wie sie kurze Zeit später die Wohnung des 21-jährigen Beschuldigten betrat. Aufgrund des Tatverdachts gegen den jungen Mann ordnete die Staatsanwaltschaft Würzburg die Wohnungsdurchsuchung an, um Beweismittel zu sichern und um die flüchtige Tatverdächtige zu ergreifen. Bei der anschließenden Durchsuchung traf die Polizei schließlich auf die Beschuldigte und stellte umfangreiches Beweismittel sicher. Gegen die 28-jährige Würzburgerin erhärtete sich der Tatverdacht, sodass die Polizei auch sie vorläufig festnahm und die Staatsanwaltschaft Würzburg eine Durchsuchung ihrer Wohnung anordnete. In beiden Wohnungen konnte unter anderem eine Vielzahl von Sprühdosen und Lackstiften sichergestellt werden. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung ermittelt, so die Polizei.

Polizei wollte Beweise sicherstellen

In dem Artikel von "Schwarzlicht" hatten die Verfasser der Polizei Unverhältnismäßigkeit bei ihrem Vorgehen vorgeworfen. So hätten sich die Beamten mit einem sichergestellten Schlüssel selbst Zutritt zu dem Haus verschafft und die Bewohner mitten im Schlaf mit Taschenlampen überrascht. Ein Durchsuchungsbeschluss hätte in schriftlicher Form nicht vorgelegen. Die Polizei wiederum argumentiert, das die Durchsuchungen um 1.45 und 3.45 Uhr durchgeführt worden sind, da möglicherweise sonst Beweise vernichtet worden wären. Außerdem könne bei Gefahr im Verzug die Anordnung der Wohnungsdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft auch mündlich erfolgen, so ein Sprecher auf Anfrage des BR. Auf den Vorwurf, die Beamten hätten keine Mund-Nasen-Maske getragen und den Corona-Abstand nicht eingehalten, erwiderte die Polizei, dass es für Polizeibeamte grundsätzliche keine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske gebe. Lediglich an Orten, an denen das Infektionsschutzgesetz das Tragen einer solchen Maske vorschreibe, werden diese auch von der Polizei getragen.

Hoher Sachschaden an historischer Brücke

In der Zwischenzeit gelang es der Feuerwehr Würzburg, einen Teil der frischen Farbe von der Mauer der Löwenbrücke zu entfernen. Der an der historischen Brücke entstandene Schaden dürfte trotzdem in einem hohen vierstelligen Bereich liegen, so die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen sind nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen worden.

