Nächtliche Vollsperrung auf der A9 bei Nürnberg

In der Nacht von Samstag (25.07.) auf Sonntag (26.07.) ist die Autobahn A9 zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost gesperrt. Die Vollsperrung dauert von circa 19.00 Uhr am Samstagabend bis 9.00 Uhr am Sonntagmorgen, gibt die Autobahndirektion Nordbayern bekannt.

Verschiedene Bauarbeiten in der Nacht

Demnach hat die Sperrung mehrere Gründe: Die Behelfsüberführung einer Kreisstraße werde abgebrochen, eine Forst- und Waldwegüberführung eingehoben und Instandhaltungsarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt von den genannten Autobahnkreuzen jeweils über die A3 und die A6 zum Autobahnkreuz Altdorf. Die Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach ist in der Nacht ebenfalls gesperrt.