Nächtliche Sperrungen am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten werden die Überleitungen am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost gesperrt. Wie die Autobahn GmBH des Bundes mitteilt, wird jeweils am morgigen Dienstag und Mittwoch von 20 Uhr bis zum nächsten Morgen um 05.00 Uhr die Überleitung von der A6 aus Amberg kommend in Richtung München gesperrt, sowie die Überleitung von der A9 aus München kommend in Richtung Heilbronn. Die Sperrungen seien notwendig, um am Autobahnkreuz neue Schilderbrücken zu installieren. Der Verkehr wird umgeleitet.