Nächtliche Sperrung der A9 am Wochenende

Umleitung ausgewiesen

Ein Teil der A9 wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag vollständig gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Nürnberg-Ost und Nürnberg in Fahrtrichtung Berlin, teilte die Autobahndirektion Nordbayern mit. Zwischen 22 Uhr am Samstag bis 5 Uhr am Sonntag wird demnach an einer neuen Brücke gearbeitet. Die Umleitung erfolgt über die A6 und das Autobahnkreuz Altdorf.