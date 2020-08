Nächtliche Sperrung der A6 bei Roth in Richtung Heilbronn

Um Lärmschutzwände an der Autobahn A6 einbauen zu können, wird die Anschlussstelle Roth in Fahrtrichtung Heilbronn am Montag (17.08.20) und am Dienstag (18.08.20) jeweils von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr des Folgetages gesperrt. Das teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit.

Umleitung über Schwabach-Süd und Penzdorf

Für Autofahrer, die von Nürnberg in Richtung B2 fahren möchten, erfolgt eine Umleitung über die Anschlussstelle Schwabach-Süd. In Fahrtrichtung Nürnberg kann auf die B2 über die Anschlussstelle Roth gefahren werden. Autofahrer, die von der B2 kommend in Richtung Heilbronn fahren wollen, werden an der Abfahrt Penzendorf ausgeleitet.

Die vor Ort ausgewiesene Umleitung führt über das nachgeordnete Netz, sodass man an der Anschlussstelle Schwabach-Süd wieder auf die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn auffahren kann.