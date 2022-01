Nächtliche Sperrungen am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen

Wegen Bauarbeiten ist in den kommenden beiden Nächten die Verbindungsfahrbahn zwischen der A73 und der A3 am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen gesperrt. Dort werden die Lärmschutzwände an der A73 auf der Seite Eltersdorf-Ost aufgestellt, teilt die Fürther Außenstelle der Autobahn GmbH des Bundes mit. Betroffen ist die Tangente, die die A73 von Fürth kommend mit der A3 in Richtung Regensburg verbindet.

Abschluss der Großbaumaßnahme in Sicht

Gesperrt wird die Fahrbahn demnach in den Nächten von Montag zu Dienstag (01.02.) und Dienstag zu Mittwoch (02.02.), jeweils von 20 Uhr bis etwa zum nächsten Morgen um 6 Uhr. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Erlangen-Bruck ist ausgeschildert. Die Baumaßnahme ist der Autobahn-Nordbayern-Niederlassung zufolge einer der letzten Schritte im Bereich der Großbaumaßnahme Autobahnkreuz Fürth/Erlangen.